Vermutlich bewaffneter 19-Jähriger flüchtet Richtung Schweiz

In der deutschen Stadt Konstanz unweit der Schweizer Grenze ist die Polizei mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Nach einer Auseinandersetzung ist ein vermutlich bewaffneter 19-jähriger Richtung Kreuzlingen TG geflüchtet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im deutschen Konstanz ist ein vermutlich bewaffneter 19-jähriger nach einer Auseinandersetzung Richtung Schweiz geflüchtet.

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte ebenso einen Einsatz. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Seit den frühen Abendstunden ist im Bereich der Innenstadt von Konstanz, an der Reichenaustrasse und Schänzlebrücke sowie auch auf der Schweizer Seite ein Grossaufgebot der Polizei im Einsatz.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, kam es zuvor in einem Hotel in der Reichenaustrasse zu einer Auseinandersetzung. Ein 19-Jähriger flüchtete demnach anschliessend mit einem E-Roller in Richtung Innenstadt und Schweiz. Wie «20 Minuten» berichtet, kreisen Helikopter über der Stadt am Bodensee.

Nach eigenen Angaben fahndet die Polizei mit allen verfügbaren Kräften und Unterstützung der Kollegen aus dem Thurgau mit Hochdruck nach dem Mann. Dieser führe vermutlich eine Waffe mit sich.

Mediensprecherin Roxanne Gräflein von der Kantonspolizei Thurgau bestätigte gegenüber «Blick» einen Polizeieinsatz auf Schweizer Seite.

Dem Bericht zufolge gab es zudem eine Festnahme an der Marktstätte in Konstanz. Ob es sich dabei um den gesuchten Tatverdächtigen handelt, blieb unklar. Eine Festnahme konnte auch die Kantonspolizei Thurgau am späten Donnerstagabend nicht bestätigen.