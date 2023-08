Weil die Eis-Maschine nicht gereinigt wurde, starben drei Restaurantbesucher in den USA (Symbolbild). KEYSTONE/AP Photo/Michael Sohn

Tödliche Bakterien in Milchshakes: Weil die Eis-Maschine in einem Restaurant in den USA verunreinigt war, sind drei Menschen an den Folgen einer Listerien-Infektion gestorben.

Vermutlich aufgrund mangelhafter Reinigung von Eis-Maschinen in einem Restaurant im US-Bundesstaat Washington sind drei Menschen ums Leben gekommen. Auslöser für die tragischen Todesfälle sollen laut Gesundheitsbehörde Listerien-Bakterien sein, die in den Milchshakes des Restaurants in der Stadt Tacoma gefunden wurden. Aktuell werden drei weitere Betroffene in Krankenhäusern behandelt.

Medienberichten zufolge hatte das Restaurant die Eis-Maschinen Anfang August ausser Betrieb genommen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass diese nicht ordnungsgemäss gesäubert wurden. Trotz des sofortigen Handelns besteht weiterhin Risiko für die Gäste: Listerien können Menschen laut Gesundheitsbehörde noch bis zu 70 Tage nach Aufnahme der Bakterien krank machen.

Normalerweise nicht tödlich

Normalerweise führen Listerien-Infektionen nicht zum Tod. Bei den Todesopfern und den Erkrankten in diesem Fall wurde jedoch eine beeinträchtigte Immunabwehr festgestellt. Symptome einer Listerien-Infektion können variieren und reichen von Fieber und Muskelschmerzen über Kopfschmerzen, Nackensteifheit bis hin zu Gleichgewichtsstörungen und Krämpfen.

Insbesondere bei Schwangeren ist Vorsicht geboten, da eine Infektion in einigen Fällen zum Verlust des Ungeborenen führen kann. Auch Neugeborene und ältere Menschen sind besonders gefährdet, und eine Infektion kann für sie tödliche Folgen haben.