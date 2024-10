Ein Wanderer ist am späten Samstagnachmittag auf dem Gratwanderweg oberhalb von Oberried am Brienzersee abgestürzt. Er konnte beim Rettungseinsatz nur noch tot geborgen werden. Archivbild: Keystone

Ein 36-jähriger Chinese ist am Samstagabend auf einer Wanderung in Oberried am Brienzersee tödlich verunglückt. Er stürzte mehrere hundert Meter in die Tiefe.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 36-jähriger Chinese ist am Samstagabend auf einer Wanderung in Oberried am Brienzersee tödlich verunglückt

Der Chinese stürzte mehrere hundert Meter in die Tiefe.

Eine Begleitperson sei unverletzt geblieben. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich um etwa 17.00 Uhr auf dem Gratwanderweg oberhalb von Oberried am Brienzersee, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten in unwegsamem Gelände eine leblose Person lokalisiert. Vor Ort habe nur noch der Tod des Verunglückten festgestellt werden können. Eine Begleitperson sei unverletzt geblieben. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs seien eingeleitet worden.

ed, sda