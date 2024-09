Ein Waschbär hat sich im deutschen Ratzburg gemäss Polizeimeldung «häuslich niedergelassen». Symbolbild: Keystone

Ein Waschbär hat sich in der deutschen Kleinstadt Ratzeburger in einem Schlafzimmer eingenistet. Dafür hat das Tier den Kleiderschrank ausgeräumt und mit den Kleidern die Tür blockiert.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Waschbär im Schlafzimmer hat im deutschen Ratzeburg einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Das Tier räumte den Kleiderschrank aus – und liess niemanden mehr rein.

Nur mit der Hilfe eines Jagdausübungsberechtigter gelang es letztlich, den tierischen Mitbewohner aus dem Haus zu entfernen. Mehr anzeigen

In der Kleinstadt Ratzeburg im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein sind Polizeibeamte am Samstag für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgerückt. Auslöser waren merkwürdige Geräusche aus dem Schlafzimmer in einem Wohnhaus.

Vor Ort habe sich gemäss Mitteilung aber die Tür nicht öffnen lassen. Die Ermittlungen lassen letztlich einen tierischen Einbrecher auffliegen: Ein Waschbär hatte den Kleiderschrank ausgeräumt und mit den Sachen die Tür blockiert. Das Tier habe sich im gemäss Polizeimeldung im Schlafzimmer «häuslich niedergelassen».

Damit der unerwünschte Mitbewohner wieder auszieht, sei ein Jagdausübungsberechtigter hinzugezogen worden. Wie der Waschbär in das Haus kam, konnte nicht ermittelt werden.