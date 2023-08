Bianca Rudolph, hier neben ihrem Mann Larry, wurde 57 Jahre alt. Facebook/Larry Rudolph

Die Polizei in Sambia geht von einem Unfall aus, als Bianca Rudolph stirbt. Doch dann kommen Zweifel an der Geschichte auf. Und als das FBI erkennt, dass Gatte Larry seit Jahren eine Affäre hat, wird der Fall neu aufgerollt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Larry Rudolph ist in Denver, Colorado, wegen der Ermordung seiner Frau Bianca zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Schnell regen sich Zweifel an seiner Aussage, seine Frau habe sich versehentlich erschossen: Bianca war eine erfahrene Schützin.

Die Waffe solle nach der Jagd entleert worden sein, sagt ein Zeuge.

Das FBI stellt fest, dass Larry seit zehn Jahren eine Geliebte hat.

Ein Barmann hört mit an, wie Larry seiner Geliebten sagt, er habe seine Frau für sie erschossen.

Im Prozess kommt heraus, dass der tödliche Schuss aus einer Entfernung abgegeben wurde und sich die Frau deshalb nicht selbst töten konnte. Mehr anzeigen

Es ist Oktober 2016, als in einer Touristen-Hütte in Sambia ein Schuss fällt. «Er stand nahe an ihrem Leichnam», erinnert sich Spencer Kakoma im Gespräch mit dem Sender ABC an die Szene mit Larry Rudolph und seiner Frau Bianca. «Er hat geheult: ‹Was soll ich meinen Kindern sagen?›»

Die lokale Polizei stellt die Ermittlungen schnell ein. Bianca Rudolph ist bei einem Unfall im Kafue-Nationalpark mit ihrer Shotgun ums Leben gekommen, glauben die Beamten. Drei Tage nach ihrem Tod wird die 65-Jährige eingeäschert.

Darum werden die Ermittlungen neu aufgerollt

Doch zu Hause in den USA regen sich Zweifel: Bianca Rudolph war eine versierte Jägerin. Wie kann es sein, dass sie sich versehentlich beim Verstauen ihrer Waffe erschiesst? Auch dass ihr Mann Larry im März neun verschiedene Lebensversicherungen einstreicht, die sich auf fast fünf Millionen Dollar summieren, macht nicht nur Ermittler in den USA stutzig.

Versierte Schützen: Larry und Bianca Rudolph bei der Grosswildjagd in Afrika. Facebook/Larry Rudolph

Ein Freund des Opfers, das 57 Jahre alt wurde, meldet sich bei der Bundespolizei FBI: Bianca Rudolph sei eine gläubige Katholikin gewesen, so die Aussage: Sie hätte sich niemals kremieren lassen. Dann stellen die Beamten fest, dass Larry Rudolph eine Affäre hat – und zwar bereits seit zehn Jahren.

Nach und nach kommen neue Ungereimtheiten ans Tageslicht. So sagt Spencer Kakoma etwa dem Sender CBS, das Ehepaar hätte nach der Jagd die Magazine geleert. Als sich dann auch noch ein Barmann meldet, der Anfang 2020 eine verdächtige Unterhaltung zwischen Rudolph und seiner Geliebten mitangehört hat, bricht das Kartenhaus zusammen: «Ich habe meine verdammte Frau für dich getötet.»

Geliebte zu 17 Jahren Haft verurteilt

Im Dezember 2021 klicken die Handschellen. Im August 2022 befindet ihn eine Jury für schuldig, seine Frau Bianca ermordet zu haben. Seine Geliebte Lorri Milliron wird wegen Anstiftung und Beihilfe angeklagt: Sie wird im Juni 2023 zu sieben Jahren Haft verurteilt. Sie soll dem Zahnarzt ein Ultimatum gestellt haben, seine Frau zu verlassen.

Lorri Milliron soll Larry Rudolph ein Ultimatum gestellt haben, seine Frau zu verlassen.

Larry Rudolph ist nun in Denver, Colorado, eine lebenslange Haftstrafe aufgebrummt worden: Seine Frau hätte sich selbst die tödliche Wunde nicht zufügen können, weil der Schuss aus einem Abstand von 60 Zentimetern bis einem Meter abgegeben wurde, hat der Prozess ergeben.

Seine Anwälte wollen das Urteil anfechten, weiss die «Daily Mail». Larry Rudolph war in Sambia übrigens bereits aktenkundig: Er hat sich zehn Jahre vor dem Mord in Sambia im gleichen Camp den Daumen abgeschossen, um die Versicherung um 3,5 Millionen Dollar zu erleichtern. Die Verwundung hat er angeblich einem Krokodil in die Schuhe geschoben.