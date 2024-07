Weltpfadfindertreffen in Südkorea wegen Hitze gefährdet - Gallery Die britische Delegation verlässt das World Scout Jamboree in Buan, Südkorea Bild: Keystone Die 43'000 Teilnehmenden wohnen in rund 20'000 Zelten. (Archivbild) Bild: Keystone Pfadfinderinnen und Pfadfinder kühlen sich ab. (Archivbild) Bild: Keystone Weltpfadfindertreffen in Südkorea wegen Hitze gefährdet - Gallery Die britische Delegation verlässt das World Scout Jamboree in Buan, Südkorea Bild: Keystone Die 43'000 Teilnehmenden wohnen in rund 20'000 Zelten. (Archivbild) Bild: Keystone Pfadfinderinnen und Pfadfinder kühlen sich ab. (Archivbild) Bild: Keystone

Der Rückflug von Schweizer Teilnehmenden am Weltpfadilager von Südkorea verspätete sich Sommer 2023 um rund 25 Stunden. Die Lufthansa verweigert ihnen jetzt eine Entschädigung.

Die Lufthansa hat den Mitgliedern von zwei Schweizer Pfadigruppen eine Entschädigung für eine Flugverspätung verweigert. Einigen Mitgliedern versprach die deutsche Fluggesellschaft erst eine Zahlung und zog sie später zurück, wie Tamedia schreibt. Die Airline habe mal das Wetter, mal operative und dann wieder ganz andere Gründe geltend gemacht.

Der Flug von 30 Schweizer Teilnehmenden am Weltpfadilager in Südkorea sowie ihren Leiterteams verspätete sich letzten Sommer um rund 25 Stunden. Unter bestimmten Voraussetzungen müsste die Fluggesellschaft in einem solchen Fall eine Entschädigung von 600 Euro bezahlen, schrieb Tamedia. Die Verspätung habe am Wetter und der zu kurzen Ruhezeit der Crew gelegen, teilte Lufthansa Tamedia mit.