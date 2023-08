Brodie Moss verdient seine Weggli mit Youtube-Videos, die sich um die Wasserwelt des Pazifiks drehen. Zuletzt ist er mit seinem Kajak auf einen Buckelwal mit Nachwuchs gestossen, der ihn mit seiner Fluke anlockte.

Die Kommentare unter Brodie Moss' Video sprechen eine deutliche Sprache: «Brodie lebt das magischste Leben», schreibt einer. «Ist noch jemand einfach nur neidisch auf den Mann? Er lebt das beste Leben», meint ein anderer. Ein Dritter ergänzt: «Sind wir uns einig, dass die raue Natur einfach wunderbar ist? Eine perfekte Erfahrung, ich beneide dich.»

Worum geht es? Moss ist ein Youtuber, der seine Zuschauer mit auf abenteuerliche Reisen durch den Pazifik nimmt. Riesige Krabben, gigantische Hummer und die Ureinwohner des Inselstaates Vanuatu sind die Themen, mit denen er ein Millionenpublikum in seinen Bann zieht.

Sein neuester Streich spielt ebenfalls auf dem Wasser: Als der Australier in seinem transparenten Kajak unterwegs ist, stolpert er quasi über einen Buckelwal. Das Besondere: Das Tier schläft, wobei nur seine Schwanzflosse aus dem Wasser ragt. Die sogenannte Fluke so zu sehen, ist an sich schon aussergewöhnlich.

Youtube/YBS Youngbloods

«Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll», zeigt sich der Youtuber beeindruckt. Moss hält respektvoll Abstand, bevor er etwas im Wasser erspäht. «Oh, und das kleine Baby schwimmt einfach um den Wal herum. Was zur Hölle?»

Ex-Elektriker lebt heute seinen Kindheitstraum

Durch sein transparentes Kajak und mit der GoPro-Kamera hält er fest, wie sich das Waljunge an seinen schlafenden Elternteil schmiegt. Auch der andere Elternteil taucht bald auf, was Moss mit einer Drohne filmt, bevor die Familie in den Weiten des Pazifiks verschwindet.

Youtube/YBS Youngbloods

Moss, dem gut sechs Millionen auf Youtube flogen, war früher übrigens Elektriker, doch 2019 entschied er sich, nur noch mit Videos sein Geld zu verdienen. «Zu kündigen, war irgendwie unheimlich. Ich hatte Rechnungen zu bezahlen. Ich hatte eine Hypothek», erinnert er sich im Gespräch mit dem australischen Sender ABC.

Youtube/YBS Youngbloods

«Ich dachte, ich müsste einen Vollzeitjob haben und man auf Social Media nicht viel Geld machen kann», so Moss. Doch dann beschloss er, seiner Passion zu folgen. Mit Erfolg: «Es hat mir finanziell so viele Möglichkeiten eröffnet. Nun kann ich als mein eigener Boss auf Erkundungen gehen.»

Youtube/YBS Youngbloods

Nun wache er morgens auf und frage sich: «Brodie, was willst du heute tun?» Seine Ausrüstung zahlen Sponsoren, und er hat sogar ein Boot bekommen. «Von so einem Lebensstil träumst du als Kind.»