Die meisten Gewaltverbrechen auf den Bahamas werden offenbar auf den Inseln New Providence und Grand Bahamas verübt. (Archivbild) Bild: Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

Die Behörden auf den Bahamas betonen, dass sie einen rapiden Anstieg der Gewalt auf dem Archipel nicht hinnähmen.

Bei jüngsten Operationen seien Waffen, Munition und Drogen beschlagnahmt worden, teilte die Polizei auf einer Pressekonferenz mit. Man gehe hart gegen Kriminalität vor, hiess es. Die US-Botschaft hatte in der vergangenen Woche eine Sicherheitswarnung herausgegeben, wonach auf den Bahamas seit Beginn des Jahres bereits mindestens 18 Morde gemeldet wurden. Die Zahl war bereits veraltet: Am Wochenende wurde die Polizei wegen eines weiteren Mordes alarmiert.

Der Botschaft zufolge wurden die meisten Gewaltverbrechen auf den Inseln New Providence und Grand Bahamas verübt. Dahinter stecke überwiegend «Vergeltungsgewalt von Banden». «Die Morde ereigneten sich zu jeder Tageszeit, auch am helllichten Tag auf der Strasse», hiess es in der Erklärung. Die US-Beamten erklärten, dass vor allem die lokale Bevölkerung unter der hohen Mordrate leide. Keines der Opfer sei Ausländer gewesen.

Die Angaben der US-Botschaft sind schwer einzuschätzen. Die Zahl der im vergangenen Jahr auf der rund 400’000 Einwohner zählenden Inselgruppe gemeldeten Morde war zunächst nicht verfügbar. 2021 wurden der Royal Bahamas Police Force zufolge 119 Tötungen gezählt, 2022 sogar 128 – ein Anstieg um acht Prozent.

