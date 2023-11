Zur Wochenmitte wird es frostig

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 20.11.2023

Nach einem regenreichen Dienstag wird es ab Mittwoch deutlich kälter. Die Temperaturen sinken dann auch im Flachland nachts unter die Null-Grad-Grenze.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am morgigen Dienstag erwartet uns ein Regentag.

Am Mittwoch sinken die Temperaturen nachts zum Teil unter den Gefrierpunkt. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 700 Meter.

Am Donnerstag scheint im ganzen Land die Sonne.

Am Freitag wird es etwas wärmer, dafür ziehen Wolken auf. Mehr anzeigen

Am Dienstag fällt fast in der gesamten Schweiz Regen: Nur die Walliser, Bündner und die Tessiner kommen trockenen Fusses davon. Die Schneefallgrenze sinkt auf circa 1100 Meter. In den Alpen sind lokal bis zu 40 Zentimeter Neuschnee möglich.

Am Mittwoch wird es spürbar kälter. Die Schneefallgrenze sinkt weiter auf rund 600 bis 700 Metern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann nur noch bei 2 Grad Neuenburg und bei 4 Grad in der Ostschweiz. Bern erwartet maximal 5 Grad, Basel, Chur, Luzern und Zürich 6 Grad. In der Nacht sinkt das Quecksilber auf Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Der Donnerstag wird dafür sonnig – und zwar im ganzen Land. Dennoch wird es tagsüber nur um die 6 Grad warm, während es nachts in Bern und Schaffhausen bei minus 2 Grad friert. Am Freitag wird es ein wenig wärmer und Wolken ziehen auf. Das Wochenende wird heiter bis wolkig.