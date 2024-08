Das Lagginhorn bei Saas-Grund VS, wo am Mittwoch zwei Alpinisten abstürzten. (Archivbild) Keystone

Zwei Bergsteiger sind am Mittwoch am Lagginhorn im Oberwallis in den Tod gestürzt. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 55 und 54 Jahren.

Zwei Bergsteiger sind aus bislang ungeklärten Gründen am Lagginhorn im Oberwallis rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten bei einem Erkundungsflug zwei leblose Personen lokalisieren. Mehr anzeigen

Am frühen Morgen verliessen die beiden Alpinisten die Weismiesshütte in Saas-Grund mit dem Ziel, das 4010 Meter hohe Lagginhorn über den Südgrat zu besteigen, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzten die beiden Bergsteiger rund 50 Meter in die Tiefe.

Da die beiden nach ihrer Tour nicht wie geplant zum Ausgangspunkt zurückkehrten, alarmierten Drittpersonen die Einsatzzentrale der Kantonspolizei. Bei einem Erkundungsflug durch die Air Zermatt konnten die Einsatzkräfte zwei Personen in der Südwest-Flanke des Lagginhorns leblos lokalisieren.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären.

