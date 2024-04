Sieben Helikopter begaben sich nach dem Unglück zum Einsatzort. Die drei nun identifizierten Personen konnten jedoch nur noch tot geborgen werden. (Archivbild) Keystone

Nach dem Helikopterabsturz im Walles ist die Identifizierung der Todesopfer abgeschlossen. Es handelt sich um zwei Schweizer sowie einen Touristen aus Irland.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen. Die Opfer des Helikopterabsturzes am Petit Combin im Unterwallis wurden identifiziert.

Es handelt sich um den 34-jährigen Piloten mit Schweizer Staatsbürgerschaft, den 45-jährigen Schweizer Bergführer und um einen 34-jährigen irischen Passagier. Mehr anzeigen

Die Opfer des Helikopterabsturzes am Petit Combin im Unterwallis sind identifiziert: Es handelt sich um den 34-jährigen Piloten mit Schweizer Staatsbürgerschaft, den 45-jährigen Schweizer Bergführer und um einen 34-jährigen irischen Passagier.

Dies bestätigte die Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend. Weitere Abklärungen zum Hergang des Unglücks seien im Gang. Üblicherweise dauern solche Ermittlungen mehrere Monate.

Der Helikopter rutschte am Dienstagmorgen beim Heliskiing auf dem Gebirgslandeplatz des 3668 Meter hohen Petit Combin in den Nordhang ab. An Bord befanden sich der Pilot, der Bergführer und vier Heliski-Touristen.

Drei weitere Touristen verletzt

Sieben Helikopter der Air-Glaciers, der Air Zermatt und der Rega hatten sich zum Einsatzort begeben, um die Verunglückten zu retten. Zwei Verletzte konnten umgehend medizinisch versorgt werden, bevor sie ins Spital von Sitten geflogen wurden. Eine dritte Person konnte später ebenfalls gerettet werden. Die drei nun identifizierten Personen konnten nur noch tot geborgen werden.

Beim verunglückten Helikopter handelte es sich um eine Maschine von Air-Glaciers. Das Unternehmen äusserte sich am Dienstag «zutiefst betrübt und unbeschreiblich betroffen von diesem Ereignis».

Der 3663 Meter hohe Petit Combin, zwischen dem Val de Bagnes und dem Val d’Entremont gelegen, ist ein beliebter Ausgangspunkt für das Heliskifahren. Es war bereits der dritte Helikopterunfall im Wallis in diesem Jahr. Mitte Februar war in der Gegend von Niouc ein Pilot, der sich allein an Bord befand, abgestürzt und verletzt worden. Mitte März war ein Helikopter auf einem Übungsgelände in der Gemeinde Vétroz abgestürzt. Einer der beiden Insassen wurde leicht verletzt.

mafr, sda