Ein Auto steht auf der Straße in der Nähe der Stadt Dobrich, Bulgarien. Bild: Valentina Petrova/Bulgarian News Agency/AP

In Bulgarien sind beim Wintereinbruch mit stürmischen Winden zwei Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen von Schneeverwehungen war der Nordosten des Balkanlandes, wie bulgarische Medien am Sonntag berichteten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unwetter mit Regen und Schnee haben in Bulgarien zwei Menschen das Leben gekostet.

Bewohner im Osten des Landes sagten, ein solches Wetter hätten sie noch nie erlebt.

In mehreren Orten sowie in der Schwarzmeerstadt Warna riefen die Behörden den Notstand aus. Mehr anzeigen

In mehreren Orten sowie in der Schwarzmeerstadt Warna riefen die Behörden den Notstand aus. Dutzende Dörfer in Ostbulgarien blieben ohne Strom. Der Seehafen Warna-Ost sowie der internationale Flughafen der Stadt wurden geschlossen.

In Warna war eine Frau am Samstagabend von einem umgestürzten Baum tödlich getroffen worden. In der Hauptstadt Sofia starb ein Mann in seinem Auto, als während der Fahrt ein Baum auf das Fahrzeug stürzte. Seine mitgefahrene Frau wurde dabei schwer verletzt.

Meteorologen warnten für Sonntag vor weiterhin gefährlichen Bedingungen in weiten Teilen Ostbulgariens mit Windböen von bis zu 125 Stundenkilometern. Es wurde erwartet, dass der starke Regen aufgrund der sinkenden Temperaturen in Schnee übergehen würde.

SDA/dpa