Zuerst seine Frau und danach sich selbst getötet hat sich in Knonau ein 80-Jähriger, wie die Polizei vermutet. Keystone (Archivbild)

Die Polizei hat in der Gemeinde Knonau im Kanton Zürich zwei Leichen gefunden — und geht von einem Tötungsdelikt mit anschliessendem Suizid aus.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Wohnhaus in Knonau im Kanton Zürich sind die Leichen eines 80-jährigen Mannes und dessen 78-jährige Ehefrau gefunden worden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zuerst seine Ehefrau und danach sich selbst getötet hat.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mehr anzeigen

Ein Mann und eine Frau sind in Knonau im Kanton Zürich tot in einem Wohnhaus aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 80-jährige Mann zuerst seine 78-jährige Ehefrau und danach sich selbst getötet hat. Die beiden Schweizer wurden am Dienstagnachmittag von der Polizei gefunden.

Kurz nach dem Mittag meldeten Angehörige bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich, dass ihre Verwandten nicht mehr erreichbar seien, wie es in einer Polizeimitteilung vom Dienstagabend hiess. Die ausgerückten Polizisten seien im Wohnhaus auf zwei leblose Personen gestossen.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei.

sda