Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Buus im Baselbiet hat am Dienstag auf ein weiteres Gebäude übergegriffen. Laut Informationen der Polizei Basel-Landschaft sind beide Liegenschaften unbewohnbar. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Ausgebrochen war der Brand in einem Gebäude am Kirchweg kurz nach 15.15 Uhr, wie die Polizei mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien bereits beide Wohngebäude in Vollbrand gestanden. Zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Polizei weiter schreibt. Am Nachmittag hatten die Behörden die lokale Bevölkerung über die Warn-App Alertswiss aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen auszuschalten.

Grossaufgebot der Feuerwehr

Ein Grossaufgebot der Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, schreibt die Polizei weiter. Insgesamt wurden drei Wohnungen durch das Feuer beschädigt.

Im Bereich des Brandortes kam es zu Strassensperrungen. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar und wird abgeklärt.

