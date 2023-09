In Aigle VD ist am Samstagabend ein achtstöckiges Gebäude in Brand geraten, das Haus musste evakuiert werden. (Symbolbild) Keystone

In Aigle VD sind zwei Bewohner eines am Samstag in Brand geratenen achtstöckigen Gebäudes mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht worden. Das Gebäude wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert.

Der Brand im Gebäude war am frühen Samstagabend kurz nach 17.30 Uhr in den Kellerräumen ausgebrochen, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner hätten noch in der Nacht auf Sonntag wieder ins Gebäude zurückkehren können, nachdem grosse Mengen von Russ entfernt worden seien. Vorübergehend wurden die Evakuierten in einer Schule untergebracht, wie es weiter hiess. Zur genauen Klärung der Brandursache leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein. Brandstiftung wurde nicht ausgeschlossen.

sda