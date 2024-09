Ein Gleitschirm stürzte in Engelberg bei einem Tandemflug ab. Keystone

Nachdem bei einem Gleitschirmabsturz in Engelberg OW zwei der Pilot und seine Passagierin schwer verletzt wurden, hat die Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen.

SDA

In Engelberg OW ist am Samstag ein Gleitschirm bei einem Tamdemflug abgestürzt. Der Gleitschirmpilot und die Passagierin wurden erheblich verletzt, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilte.

Der 35-jährige Gleitschirmpilot war gegen Mittag mit einer 33-jährigen Passagierin im Gebiet Brunni zum Flug gestartet. Bereits kurz nach dem Start kam er laut Polizeimeldung in Schwierigkeiten und stürzte im Bereich Oberristis ins Wiesland ab.

Die beiden verletzten Personen wurde mit zwei Rettungshelikopter ins Spital gebracht.

Die strafrechtlichen Ermittlungen werden derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden, unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, durchgeführt.

Bereits vor einem Monat kam es in Engelberg zu einem Gleitschirmunfall. Beim Absturz eines Gleitschirms am 24. August kam in Engelberg ein 39-jähriger Gleitschirmpilot ums Leben.

sda