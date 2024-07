In Wien wurde eine Zwölfjährige ins Spital gebracht, da sie eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitt. (Symbolbild) sda

Sie war bereits kurz vor Verlust des Bewusstseins, wie ein Sprecher der Wiener Rettungskräfte mitteilte: Ein zwölfjähriges Mädchen kollabierte beim Duschen. Sie hatte eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Wien kam es zu einem Zwischenfall beim Duschen: Ein zwölfjähriges Mädchen kollabierte.

Wie die Rettungskräfte feststellen konnte, erlitt sie eine CO-Vergiftung.

Das Mädchen wurde ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

Eine Zwölfjährige hat beim Duschen in einem Haus in der österreichischen Hauptstadt Wien eine CO-Vergiftung erlitten und ist kollabiert. Ihre Eltern alarmierten nach dem Vorfall am Samstag den Notruf. Als die Rettungskräfte in der Wohnung eintrafen, schlugen ihre CO-Warnmessgeräte an.

«Das Mädchen war bereits kurz vor Verlust des Bewusstseins», sagte ein Sprecher der Rettungskräfte der Nachrichtenagentur APA am Sonntag. Die Familie sei daraufhin nach draussen und die Patientin in ein Spital gebracht worden.

Messungen im Treppenhaus und den angrenzenden Wohnungen

Die Berufsfeuerwehr führte im Anschluss Kontrollen und Messungen im Treppenhaus und in den angrenzenden Wohnungen durch. Zudem wurde ein Belüftungsgerät im Treppenhaus aufgestellt. Ein Gasboiler wurde im Zuge des Einsatzes durch die Wiener Netze gesperrt.

Probleme mit einer erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Konzentration kann es dann geben, wenn die Gastherme oder der Rauchfang nicht oder nur schlecht gewartet sind, es besonders heiss ist oder wenn Ventilatoren die Luft aus der Wohnung ins Freie saugen. Durch grosse Hitze kann sich in den Rauchfängen eine Art Luftstoppel bilden. Die Abgase sind im Vergleich zur Aussenluft nicht heiss genug und können dadurch nicht mehr abziehen.

Die Feuerwehr riet am Sonntag in diesem Zusammenhang zur regelmässigen Wartung und Überprüfung von Gasthermen sowie zur regelmässigen Durchlüftung von Wohnungen, speziell an besonders heissen Tagen. Beim Warmduschen solle ein Fenster gekippt werden.

Mehr Videos aus dem Ressort

Vermutlich tödliche Pilzmahlzeit: Frau wegen dreifachen Mordes angeklagt Gut drei Monate nach einer tödlichen Pilzmahlzeit in Australien hat die Polizei eine Frau verhaftet. Die 49-Jährige war bereits kurz nach dem Vorfall ins Visier der Ermittler geraten, denn laut australischen Medienberichten gab es den Verdacht, es könnten hochgiftige Knollenblätterpilze im Essen gewesen sein. 02.11.2023

ot