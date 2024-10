Vierköpfige Familie stirbt bei Wohnungsbrand in Spanien - Gallery Die Feuerwehr konnte die Familie nicht retten. (Symbolbild) Bild: dpa Die Ursache blieb vorerst unbekannt. (Symbolbild) Bild: dpa Vierköpfige Familie stirbt bei Wohnungsbrand in Spanien - Gallery Die Feuerwehr konnte die Familie nicht retten. (Symbolbild) Bild: dpa Die Ursache blieb vorerst unbekannt. (Symbolbild) Bild: dpa

Tragödie im spanischen Andalusien: Bei einem Feuer kommt eine komplette Familie ums Leben.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Wohnungsbrand in Spanien ist eine komplette Familie ums Leben gekommen.

Laut Medienberichten handelt es sich bei den Todesopfern um die beiden Eltern sowie um die Söhne des Paares im Alter von 20 und 16 Jahren.

Das Unglück ereignete sich am frühen Morgen in der Ortschaft Guillena circa 20 Kilometer nördlich von Sevilla. Mehr anzeigen

Alle vier Mitglieder einer vierköpfigen Familie sind bei einem Wohnungsbrand in Spanien ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich am frühen Morgen in der Ortschaft Guillena circa 20 Kilometer nördlich von Sevilla ereignet, teilte der Notdienst der südspanischen Region Andalusien mit.

Bei den Todesopfern handelt es sich nach übereinstimmenden Medienberichten um die beiden Eltern sowie um die Söhne des Paares im Alter von 20 und 16 Jahren. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unbekannt.

dpa