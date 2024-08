Taylor Swift wird nicht in Wien auftreten - enttäuschte Fans bekommen jetzt zumindest einige Nettigkeiten. Archivfoto: dpa

Die Enttäuschung bei den Fans von Taylor Swift ist wegen der Konzert-Absagen gross. Mit einigen Nettigkeiten versuchen Stadt und Handel die Laune der Frustrierten etwas zu heben.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die angereitsen Fans von Taylor Swift sind wegen der Konzert-Absagen in Wien schwer enttäuscht.

Die Stadt macht ihnen mit verschiedenen Angeboten den Wien-Aufenthalt dennoch schmackhaft.

In einem Edel-Burger-Laden erhalten Fans gratis Hamburger. Mehr anzeigen

Die Stadt Wien möchte den angereisten Fans von Taylor Swift über die Konzert-Absagen etwas hinwegzutrösten. Wer ein Ticket vorzeigt, kann bei einem Edel-Burger-Laden einen Hamburger bekommen – gratis. Einige Lokale bieten den «Swifties» ausserdem kostenlose Getränke an. Eine Kaffee-Kette schliesst sich an und schenkt einen Gratis-Kaffee aus. Wer sich für Kultur interessiert, kann mit dem Swift-Ticket umsonst in die berühmte Sammlung der Albertina.

Wien: Taylor-Swift-Fans nehmen Konzertabsage mit Fassung Trotz der Konzertabsage wegen einer Anschlaggefahr haben sich die sogenannten Swifties in Wien in der Corneliusgasse versammelt und gemeinsam Taylor-Swift-Lieder gesungen. 08.08.2024

Ein Vintage-Store bietet 20 Prozent Rabatt auf die dort angebotene Secondhand-Ware. Auch die Wiener Bäder haben ein Angebot parat: Jede und jeder mit einer Eintrittskarte für die abgesagten Konzerte kann am Freitag, Samstag und Sonntag für 2,60 Euro – das ist der günstigste Tarif – ein Freibad der Stadt Wien besuchen.

Ohnehin lassen sich nicht alle den Spass an der Zusammenkunft Gleichgesinnter verderben. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie sich Hunderte von Swift-Fans am Wiener Stephansdom versammelten, um gemeinsam einige Songs des US-amerikanischen Mega-Stars zu singen.

dpa