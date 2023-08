Drohnenpost für schottische Inseln Bisher wurden die Postsendungen für die Orkney-Inseln immer wieder durch schlechtes Wetter und unregelmässige Fährverbindungen verzögert. Die Drohnen könnten da Abhilfe schaffen. 01.08.2023

Zu oft macht das Wetter der Royal Mail einen Strich durch die Rechnung: Deshalb wird die Post auf den schottischen Orkney-Inseln jetzt auch per Drohne geliefert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Post wird auf den schottischen Orkney-Inseln jetzt auch per Drohne gebracht. Es ist der erste derartige Dienst der britischen Royal Mail.

Damit will die Royal Mail den Service auf den Inseln Graemsay und Hoy verbessern, wo es durch Wetter und die Lage bisher regelmässig zu Störungen kam. Mehr anzeigen

Auf den schottischen Orkney-Inseln wird die Post ab Dienstag teils von Drohnen ausgeliefert. Damit will die britische Royal Mail den Service auf den Inseln Graemsay und Hoy verbessern, wo es durch Wetter und die Lage bisher regelmässig zu Störungen kam.

Es ist der erste regelmässige Postverkehr dieser Art in Grossbritannien, wie das Postunternehmen erklärte.

Die Orkney-Inseln haben nun den ersten Postdrohnen-Service in Grossbritannien. IMAGO/Cover-Images

Briefe und Pakete werden ab sofort von der zweitgrössten Siedlung des Archipels im Norden Grossbritanniens, Stromness, in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Skyports Drone Services auf die beiden südlicher gelegenen Inseln transportiert. Dort übernehmen dann Briefträger und verteilen die Post wie gewohnt auf ihren üblichen Routen.

Die Royal Mail sei ein wichtiger Baustein, um die Anbindung der Inseln aufrechtzuerhalten, erklärte der Abgeordnete für Orkney Alistair Carmichael. «Wir sollten alles ausprobieren, was den Service, insbesondere in schwer erreichbaren Gebieten, verbessern könnte.»

Seit 2017 in Island

Zunächst sollen die Drohnen für drei Monate fliegen, eine dauerhafte Einführung des neuen Postweges werde dann erwogen. Durch den Einsatz der Drohnen werden auch die Mitarbeitenden der Post geschützt, erklärte Royal Mail. Die Postboten könnten die Lieferungen in Zukunft ohne Gefahr zwischen den Häfen bewegen.

Der erste Lieferservice per Drohne wurde 2017 im isländischen Reykjavik eingeführt. Kleine Flugkörper bringen den Einwohnern der Hauptstadt des Inselstaates ihr Essen und andere Waren aus der Luft direkt an die Haustür. In Grossbritannien lieferte die Apothekenkette Boots 2022 erstmals Medikamente von Thorney Island in der Nähe des südenglischen Portsmouth an die Isle of Wight im Ärmelkanal.

SDA