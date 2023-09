Ausländische Gas-Kraftwerke verderben Schweizer Strompreis

Hochspannungsleitungen bei Schänis SG: Kommt heute der Strompreis-Hammer? Keystone

Wie stark steigen die Strompreise in deiner Region? Die Eidgenössische Elektrizitätskommission gibt heute die Zahlen für 2024 bekannt: Erwartet wird ein kräftiger Anstieg, was schon vorab zu harscher Kritik führt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom gibt heute bekannt, wie stark die Schweizer Strompreise 2024 steigen.

Aus drei Gründen wird ein starker Preisanstieg erwartet.

Der Schweizer Konsumentenschutz kritisiert die Versorger scharf und fordert eine Liberalisierung des Marktes.

Weil laut EU-Regeln der teuerste Anbieter den Preis diktiert, verteuern teure ausländische Gaskraftwerke günstigen Schweizer Strom.

«Die dicke Post mit grosser Verzögerung», kritisiert ein Experte. Mehr anzeigen

Steigen die Strompreise im kommenden Jahr? Diese Frage wird die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) heute in Bern klären. Bis 31. August mussten die rund 600 Schweizer Netzbetreiber ihre Elektrizitätstarife für das nächste Jahr sowohl ihren Kunden als auch der Elcom bekannt geben. Erwartet wird ein weiterer deutlicher Preisschub.

Erstens weil ein bedeutender Teil der Beschaffungen fürs laufende Jahr noch vor dem Preisanstieg am Terminmarkt erfolgt war. Zweitens werden die Kosten der Winterreserve über einen Zuschlag auf dem Netznutzungstarif an die Endkonsumenten weitergereicht. Drittens steigen die Netznutzungstarife aufgrund der vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) angehobenen Kapitalverzinsung.

Der Schweizer Konsumentenschutz schlägt bereits vor der Elcom-Ankündigung Alarm. «Die grossen Schweizer Stromanbieter schreiben Gewinne in schwindelerregender Höhe. Dennoch werden die Strompreise auch nächstes Jahr wieder angehoben», schreibt die Organisation in einem offenen Brief an SVP-Bundesrat Albert Rösti.

Mehr als zwölf Prozent im Durchschnitt erwartet

Herr und Frau Schweizer seien an ihren «lokalen Stromanbieter gefesselt». Ein Wettbewerb finde auf dem Markt nicht statt: Der Energieminister müsse daher die «Strombranche und ihre Kundschaft an einen Tisch bringen». Ein Unding sei auch die EU-Vorschrift, nach der sich die Preise am Markt nach dem teuersten Versorger richten müssten.

Es geht doch: Betriebsergebnisse Schweizer Stromerzeuger. Schweizer Konsumentenschutz

Die Folge: Kundinnen und Kunden bezahlen hierzulande «für billig produzierten Schweizer Solar- und Wasserstrom den gleichen Preis wie für den Strom aus ausländischen Gaskraftwerken». Der Konsumentenschutz fordert Unabhängigkeit von den EU-Preisen, geringere Gebühren und mehr Effizienz, um den Verbrauch zu reduzieren.

Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) ist noch im Juni davon ausgegangen, dass die Strompreise im Durchschnitt um zwölf Prozent ansteigen werden. Doch das könnte womöglich nicht ausreichen: «Zu diesem Zeitpunkt waren aber die Netznutzungstarife noch nicht bekannt. Deshalb dürfte die Erhöhung im Median höher ausfallen als 12 Prozent», sagt VSE-Mediensprecher Julien Duc zu «20 Minuten».

«Unsere Versorger sichern sich im Herbst am Markt ab»

Kritisch sieht das Norbert Rücker, Energieexperte bei Julius Bär. In Europa werde der Strom günstiger, während bei uns die Preise anschwellen: «Unsere Versorger sichern sich im Herbst am Markt ab. Letztes Jahr war diese Absicherung enorm teuer, was jetzt zu hohen Preisen führt. Da wir bei Haushalten nur jedes Jahr Tarifanpassungen haben, kommt die dicke Post mit grosser Verzögerung», erklärt er in der Gratis-Zeitung.

Kaum Ausfälle: Weitere Betriebsergebnisse der Versorger. Schweizer Konsumentenschutz

Dass das Preisniveau auf dem Grosshandelsmarkt sinkt, wird sich laut VSE erst 2025 auf die Schweizer Kundschaft auswirken, weil der Einkauf zuvor gemacht worden sei. «Die kurz- und mittelfristige Entwicklung ist ungewiss», orakelt dazu das VSE. Experte Rücker bestätigt, dass die Allgemeinheit von den sinkenden Kosten eher spät etwas merkt. Aber: «Firmen, die am liberalisierten Markt aktiv sind, ihren Anbieter also frei wählen können, profitieren.»

Privatpersonen, die im Jahr weniger als 100 Megawattstunden verbrauchen, kommen aus ihrer Grundversorgung nicht heraus. Eine Änderung ist nicht in Sicht, weiss Rücker: «Die Debatte um die Liberalisierung wird in der Schweiz gescheut, obwohl die freie Wahl des Anbieters bei einer sorgfältigen Umsetzung tiefere Kosten bringen würde.»

