Die Bahnstrecke bei Walchwil ZG am Zugersee. Keystone (Archivbild)

Weil ein Sensor Alarm geschlagen hatte, wurde die Bahnstrecke zwischen Walchwil ZG und Arth-Goldau SZ am Dienstagabend vorübergehend gesperrt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen Steinschlaggefahr wurde die Bahnlinie zwischen Walchwil ZG und Arth-Goldau SZ gesperrt. Ein Sensor hatte in dem GEbiet Alarm geschlagen.

Nach ersten Erkenntnissen ist es zu keinem Steinschlag auf die Gleise gekommen.

Experten sind im Einsatz und beurteilen die Lage. Mehr anzeigen

Am Zugersee haben wegen Steinschlaggefahr zwischen Walchwil ZG und Arth-Goldau SZ am Dienstagabend vorübergehend keine Züge mehr verkehren können. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen, nachdem ein Sensor in dem Gebiet Alarm geschlagen hatte.

Die Strecke sei vorsorglich gesperrt worden, sagte ein SBB-Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Nach ersten Erkenntnissen sei es zu keinem Steinschlag auf die Gleise gekommen. Experten seien im Einsatz und würden die Lage beurteilen.

Vom Unterbruch betroffen waren sowohl Eurocity-, wie auch Intercity- und Regionalzüge sowie S-Bahnen. Reisende hatten mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Bahnfahrende zwischen Zug und Arth-Goldau wurden angewiesen, via Rotkreuz ZG zu reisen.

sda