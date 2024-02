In mehreren COOP-Filialen funktioniert nach einer technischen Störung keine Kartenzahlung mehr. Archivbild: Keystone

Eine Panne hat bargeldloses Bezahlen in COOP-Filialen schweizweit unmöglich gemacht. Betroffen waren mehrere Filialen des Grossverteilers in allen Landesteilen; die Störung betraf die elektronische Zahlung mit Karten und via Twint.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Panne hat bargeldloses Bezahlen in COOP-Filialen schweizweit unmöglich gemacht.

Die Störung betraf die elektronische Zahlung mit Karten und via Twint.

An der Behebung des technischen Fehlers wird gearbeitet. Mehr anzeigen

Ein COOP-Sprecher bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstagabend Meldungen verschiedener Online-Medien. Wie lange die Störung andauern werde, konnte er nicht sagen. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

Update folgt.

sda