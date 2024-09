Bulgari-Manager rechnet mit der Swiss ab – und trifft einen Nerv

Lunaeko Da gebe ich dem Herrn zu 100% Recht. Das Preis Leistungsverhältnis stimmt bei der Swiss hinten und vorne nicht. Vor allem der Komfort lässt schwer zu wünschen übrig. Bei Langstreckenflügen ziehe ich Emirates oder Singapur Airlines der Swiss vor und auf Europa Flügen sind KLM oder selbst Air France noch besser als die Swiss. Fliege schon seit vielen Jahren nicht mehr Swiss.

Durize67 Da hat Babin leider Recht. Die SWISS (resp swissair) gehörte zu den Top-Airlines, doch das ist lange her. In Sachen Service, Lounges, Bordverpflegung und Zuverlässigkeit (Pünktlichkeit) ist sie nahezu auf das Niveau von Eurowings, ebenfalls eine Lufthansa Tochter und Billigflieger, abgestürzt. Der Glanz ist verloren, Emirates, Quatar, Singapor, Srilankan, Ethiad uvam sind die neuen Sterne am Fliegerhorizont. Als Betroffener von mehreren Flügen wöchentlich von Deutschland in die Schweiz und zurück ist der desaströse Qualitätsabbau der gesamten LH Gruppe seit Corona messbar. Auf diesen verhältnismässig kurzen Flugstrecken sind Verspätungen von 1 Stunde und mehr an der Tagesordnung. Schade

Horboden22 Tja, seit die SWISS zu Lufthansa gehört, ist die Qualität auf sehr tiefem Niveau. Hohe Preise und schlechter Service, zu Schweizer Zeiten war dies noch anders. Günstig war die SWISS nie, aber die Qualität passte zum Preis.

Plecheuffield16 Ebenso schlechte Erfahrung gemacht. Flug kurzfristig storniert, Zeitverlust ca 12 Stunden.

Plideulleip54 Es gilt generell wo Schweiz drauf steht, ist nicht mehr Schweiz drin!

Seelandschweiz Das geschieht eben, wenn wir Alles mit Unterstützung des Bundes ins Ausland verscherbeln.

zueribernzueri In der Flughafenregion geboren und aufgewachsen ist dies alles leider nur zu bestätigen. Die neuen Eigentümer sind einzig am Gewinn interessiert und wo man abholen kann wird dies gemacht. Alles andere interessiert nicht und so steht unser Land Jahr für Jahr schlechter da. Als Schweizer verstehe ich nicht, wie wir einfach immer alles zulassen was uns schadet. Sind wir wirklich so dumm?

Panda Das ist lächerliches Jammern auf hohem Niveau. Heutzutage kann jeder vom eigenen Laptop aus arbeiten oder an einem Meeting teilnehmen. Wozu soll die Swiss da irgendwelche "verpassten" Arbeitsstunden rückvergüten. Auch ist es OK, dass auf Kurzstrecken der Service deutlich angepasst wurde. Es nicht nötig, in der heutigen Zeit, wo wir alle mit Ressourcen schonend umgehen sollten, von Berlin nach Zürich ein Nachtessen im Flugzeug mitzuschleppen. Mir kommt Herr Babin sehr elitär daher.

Meickiosa88 Rückblickend war die Nicht-Reaktion von Bund und Banken auf die Swissair-Probleme ein riesiger Fehler. Schade um die tolle Airline! Heute reiben wir uns verwundert die Augen - wir sind in der Luft nicht mal mehr Durchschnitt!