Bundespräsident Alain Berset eröffnet Flughafenfest in Kloten Bundespräsident Alain Berset hat am Freitagabend das dreitägige Flughafenfest in Kloten eröffnet. 01.09.2023

Bundespräsident Alain Berset hat am Freitagabend das dreitägige Flughafenfest in Kloten eröffnet. In einer launigen Rede witzelte er über die Grösse des Zürcher Flughafens, pries aber etwas ernsthafter dessen Erfolg und Bedeutung.

Bundespräsident Alain Berset hat das dreitägige Flughafenfest in Kloten eröffnet.

Der Flughafen Zürich-Kloten feiert an diesem Wochenende sein 75-jähriges Bestehen.

Zu sehen gibt es unter anderem Vorführungen der Patrouille Suisse und eine Aviatik-Ausstellung. Mehr anzeigen

Sein Auftritt habe nichts mit dem Rücktritt aus dem Bundesrat zu tun, «ich bewerbe mich hier nicht als Pilot», scherzte der Bundespräsident in seiner Rede am Freitagabend.

Berset hatte diverse Vorschläge, um das Ungleichgewicht des grossen Flughafens mit den kleineren in der Schweiz auszugleichen. So könnten einige Interkontinentalflüge von Sitten aus starten, doch «das gäbe Ärger mit der Air Zermatt». Die Westschweizer Mehrheit werde aber schon Wege finden, um den Flughafen Genf zu stärken, scherzte er weiter.

Ohne Luftwaffe unterwegs

Der Moderator und Komiker Fabian Unteregger parodierte Berset zuvor, mit Akzent und der Bemerkung, dass er ausnahmsweise nicht in Begleitung der französischen Luftwaffe sei.

Bundespräsident Alain Berset (Mitte) mit den anderen Rednern des Eröffnungsfests, Regierungsrätin Carmen Walker Späh und dem Verwaltungsratspräsidenten des Flughafens, Josef Felder. Bild: Keystone

Berset pries den «faszinierenden Mikrokosmos» Flughafen, mit all den Mitarbeitenden, die einen möglichst reibungslosen Ablauf bieten würden. Die Zukunftsfreudigkeit der Nachkriegsjahre, als der Flughafen gebaut wurde, wünschte er sich heute wieder, sagte Berset.

75-jähriges Bestehen

Zuvor hatte schon die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) gesagt, dass die «fünfte Landessprache in der Schweiz die Einsprache» sei.

