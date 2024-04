Bei der Credit Suisse stehen fünf Entlassungswellen an. (Archivbild) sda

In den kommenden Monaten werden bei der Credit Suisse massenhaft Leute entlassen. Das berichten Insider. Ein Kenner schätzt, dass rund 80 Prozent aller CS-Jobs gefährdet sind.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Credit Suisse plant fünf Massenentlassungswellen.

In den kommenden Monaten werden gemäss einem Insider zwischen 50 und 60 Prozent aller CS-Leute entlassen.

Die Bank plant mit einem grossen Sozialplan. Mehr anzeigen

Die Credit Suisse steht vor massiven Einschnitten, um Einsparungen in Höhe von 12 Milliarden Franken zu erzielen. Unter dem Programm «Reduction in Force» sollen in fünf Wellen Mitarbeiter entlassen werden, wobei die erste bereits im Juni beginnen soll.

Weiter Köpfe sollen im August, September, Oktober und November rollen, wie die «Sonntagszeitung» aus involvierten Kreisen erfahren hat. Trotz Anfragen geben UBS und Credit Suisse keine detaillierten Informationen preis.

Es wird erwartet, dass insgesamt 50 bis 60 Prozent der ehemaligen Credit-Suisse-Mitarbeiter von den Entlassungen betroffen sein werden. Ein Insider schätzt, dass bis Ende des nächsten Jahres bis zu 80 Prozent der Credit-Suisse-Belegschaft entlassen werden könnten.

Grosser Sozialplan

Die Einsparungen sind dringend erforderlich, da die gesamten Personalkosten der Credit Suisse immer noch bei 7,9 Milliarden Franken liegen. Hinzu kommen weitere 4,1 Milliarden Franken für Berater. Die gesamten Personalkosten für die UBS-CS-Gruppe belaufen sich auf etwa 23 Milliarden Franken, was etwa zwei Drittel der Gesamtausgaben ausmacht. Es wird geschätzt, dass etwa 35.000 Stellen eingespart werden müssen.

Um den Personalabbau abzufedern, plant die Bank einen Sozialplan. Dafür werden in den nächsten zwei Jahren rund 6,4 Milliarden Franken bereit gestellt.