Das Restaurant «Zur Goldige Guttere» schliesst im Sommer 2025. Google Reviews

Das Restaurant «Zur Goldige Guttere» am Brupbacherplatz in Zürich muss schliessen. Grund dafür: Das Haus wird kernsaniert, und es soll anschliessend kein Restaurant mehr in den Räumlichkeiten geben.

loe Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Restaurant «Zur Goldige Guttere» muss schliessen.

Grund dafür: Das Haus wird kernsaniert.

Noch bis zum Sommer 2025 kann man im Restaurant essen gehen. Mehr anzeigen

Vor vier Jahren öffnete das Restaurant «Zur Goldige Guttere» am Brupbacherplatz in Zürich erstmals ihre Türen. Nun wurde bekannt, dass sie wieder schliessen müssen.

Grund dafür: «Das Haus wird kernsaniert, und es wird kein Restaurant mehr in den Räumlichkeiten geben», erklärt Mitinitiatorin Linda Hüsser in einer Mitteilung.

Noch bis zum Sommer 2025 kann man in der «Guttere» noch essen gehen. Was mit dem Team passiert und wohin einzelne Mitarbeiter gehen werden, sei noch nicht bekannt, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die transparente Kommunikation ist hier das A und O», so Mitinitiatorin Meret Diener.

Aus einem ursprünglich auf ein Jahr angelegten Resthauptprojekt wurden vier Jahre erfolgreichen Betrieb. Das Konzept der «Guttere»: Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Dies in Form einer Tavolata zum Abendessen, wobei alles probiert und geteilt wird. «Die Gerichte richten sich nach der Verfügbarkeit des Gemüses, dem Konservenbestand im Keller und Lindas Lust und Laune», heisst es auf der Website.

Dafür erhielten die beiden Initiantinnen letztes Jahr auch von Falstaff die Auszeichnung «Wirtinnen des Jahres 2024». Ende 2023 eröffneten die beiden zusammen mit Samuel Kürz das Restaurant «Roter Delfin» an der Langstrasse.