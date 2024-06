Easyjet fliegt ab Winter neue Destinationen aus der Schweiz an (Archivbild) Keystone

Ab dem kommenden Winter baut Easyjet sein Angebot in der Schweiz massiv aus. Gleich fünf neue Linien werden in den Plan aufgenommen.

Easyjet bietet ab dem Winter fünf neue Strecken aus der Schweiz an.

Konkret werden Manchester, Bordeaux, London Luton, Tromsø und die Region Leeds/Bradford angeflogen Mehr anzeigen

Easyjet bietet ab dem Winter fünf neue Strecken aus der Schweiz an. Konkret werden Manchester, Bordeaux, London Luton, Tromsø und die Region Leeds/Bradford angeflogen, wie die Billigairline am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Ab Zürich startet Easyjet ab dem 4. November nach Manchester und ab dem 7. November nach Bordeaux. Beide Strecken wurden ab Zürich bislang von der Swiss bedient. Easyjet teilte mit, beide Strecken werden ganzjährig bedient. Der Konzern kündigte an, man wolle Tickets bereits ab 40 Franken verkaufen.

Ab dem 7. November fliegt die Airline zudem ganzjährig von Basel nach London Luton. Schliesslich nimmt Easyjet ab dem 5. Dezember ganzjährig die Strecke von Genf nach Tromsø in Norwegen und ab dem 18. Januar 2025 während des Winters die Region Leeds/Bradford in den Flugplan auf. Damit sollen britische Skiferiengäste bedient werden, die im Winter im Wallis oder in den französischen Alpen ihre Ferien verbringen.

