Frauen in Chefetagen – Teil 3/4 // «Gleichberechtigung ist wichtig – auf beiden Seiten» Evelyn Mauch ist unter anderem Mitgründerin des Vereins «Women for the Board». Dabei motiviert sie andere Frauen, Mandate anzunehmen. Wie sie mehr weibliche Führungskräfte in die Unternehmen bringen will, erfährst du im Video. 25.01.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Universität St. Gallen überprüft jährlich, wie viele Männer und Frauen in Schweizer Unternehmen tätig sind.

Die aktuelle Studie zeigt, dass der Anteil der Frauen abnimmt, sobald ihre Position höher wird. Die Zahlen ändern sich von Jahr zu Jahr kaum.

Nicht-Management: 48 Prozent Frauen, 52 Prozent Männer.

Topmanagement: 22 Prozent Frauen, 78 Prozent Männer. Mehr anzeigen

Die jährliche Studie über Geschlechterdiversität in Schweizer Unternehmen zeigt eindeutig, dass viel weniger Frauen im Topmanagement vertreten sind als Männer. Hingegen ist die Geschlechterdiversität im Nicht-Management oder im untersten Management fast Fifty Fifty. Und: Die Frauenquote nimmt eindeutig ab, sobald die Jobposition höher wird.

blue News wollte herausfinden, warum das so ist. Darum haben wir mit vier Frauen gesprochen, die im Topmanagement tätig sind. Wie haben sie es eigentlich angestellt, einen Topjob zu bekommen?

Evelyn Mauch ist eine davon. Sie ist Leitende Ärztin bei einer Schweizer Versicherung, Advisory Board bei Hirncoach AG und Mitgründerin des Vereins «Women for the Board». Sie findet, dass Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit ist, und, dass auch die Gesellschaft das so sehen sollte: Ob ein Mann oder eine Frau Teilzeit arbeiten, weil er oder sie sich zu Hause um die Kinderbetreuung kümmern, sollte heutzutage keine Rolle mehr spielen. Frauen müssen aber auch klar äussern, was sie wollen. Insbesondere bei Gehaltsverhandlungen müssen weibliche Führungskräfte aber mehr darauf achten, den Markt für anderen Frauen nicht kaputt zu machen.

