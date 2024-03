Lufthansa: Ufo ruft Flugbegleiter zu Streik auf - Gallery Die Flugbegleiter der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) wollen kommende Woche streiken. Bild: dpa Ein Protestzug von Streikenden mit Bannern und Verdi-Fahnen in Frankfurt am Main. Bild: dpa Lufthansa: Ufo ruft Flugbegleiter zu Streik auf - Gallery Die Flugbegleiter der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) wollen kommende Woche streiken. Bild: dpa Ein Protestzug von Streikenden mit Bannern und Verdi-Fahnen in Frankfurt am Main. Bild: dpa

Ein neuer Streik droht bei der Lufthansa: Nach dem Ausstand des Bodenpersonals soll am Dienstag und Mittwoch auch das Kabinenpersonal die Arbeit niederlegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Lufthansa verlaufen die Tarifverhandlungen der verschiedenen Berufsgruppen konfliktreich.

Nach dem Bodenpersonal wollen jetzt die rund 19’000 Flugbegleiter die Arbeit niederlegen.

Nach Angaben der Lufthansa werden von dem Streik voraussichtlich rund 100'000 Passagiere betroffen sein. Mehr anzeigen

Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa-Regionalfluggesellschaft Cityline seien aufgerufen, am Dienstag von 04.00 Uhr bis 23.00 Uhr alle Abflüge vom Flughafen Frankfurt und am Mittwoch im gleichen Zeitraum alle Abflüge vom Flughafen München zu bestreiken, teilte die Gewerkschaft UFO am Samstag mit.

Nach Angaben der Lufthansa werden von dem Streik voraussichtlich rund 100'000 Passagiere betroffen sein. «Wir bedauern, dass jetzt gestreikt statt verhandelt wird und die Gewerkschaft die Tarifauseinandersetzung ohne Not auf dem Rücken unserer Gäste austrägt», erklärte Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann. «Wir bleiben dialogbereit und fordern die UFO auf, sich mit uns wieder an den Verhandlungstisch zu setzen.»

Die Gewerkschaft kritisierte hingegen die Haltung der Lufthansa, die sich weiterhin weigere, «angemessen auf unsere Forderungen zur Vergütung einzugehen». UFO-Chef Joachim Vázquez Bürger verwies auf den Nettogewinn des Konzerns, der sich im vergangenen Jahr um 112 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro erhöhte.

Die UFO fordert 15 Prozent mehr Lohn bei 18 Monaten Laufzeit, 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie und höhere Zulagen. Zudem will die Gewerkschaft erreichen, dass eine zweite, niedrige Vergütungstabelle bei Lufthansa Cityline «rückabgewickelt» wird.

Personal fast einstimmig für Streik

Die Gewerkschaft hatte am Mittwoch erklärt, dass sich die UFO-Mitglieder nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in Urabstimmungen mit grosser Mehrheit für einen Streik ausgesprochenen hätten. Beschäftigte der Lufthansa stimmten demnach zu über 96 Prozent für einen Streik, bei der Lufthansa Cityline seien es fast 98 Prozent gewesen. Bei der Lufthansa sind laut Gewerkschaft rund 18'000 Menschen in der Kabine beschäftigt, bei der Cityline rund 900.

Am Donnerstag und Freitag hatte bereits das Bodenpersonal der Lufthansa gestreikt, wodurch das Unternehmen an beiden Tagen nur etwa zehn bis 20 Prozent des Flugprogramms anbieten konnte.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft Verdi drei Tage lang im Bereich Technik und einen Tag im Bereich Fracht gestreikt, das Passagiergeschäft war davon nicht betroffen. Zuvor hatte es Anfang und Mitte Februar jeweils 27-stündige Streiks gegeben, die den Flugverkehr der Airline weitgehend lahmgelegt und tausende Reisende betroffen hatten.

SDA