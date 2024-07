An der Schweizer Börse geht nichts mehr. (Archivaufnahme) sda

An der Schweizer Börse ist der Handel ausgesetzt. Grund sind technische Probleme.

An der Schweizer Börse ist der Handel ausgesetzt.

Das berichtet Bloomberg. Die Störung begann demnach um 10 Uhr, wie SIX in einer Mitteilung bestätigt.

Wegen der Probleme mit dem «Datenfeed» SIX MDDX sei der Handel in der Schweiz seit 10 Uhr bis auf Weiteres eingestellt worden, schreibt die SIX zudem auf ihrer Webseite.

Wie lange die Störung dauert, ist noch unklar. Der Handel sei «bis auf Weiteres» ausgesetzt worden.

