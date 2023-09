Die Produktionsstätte in Lenzburg wurde 2011 eröffnet. Nach über 10 Jahren stellt der Konfitürenhersteller diese nun wieder ein. KEYSTONE

Das Traditionsunternehmen Hero stellt seine Produktion in Lenzburg AG ein. Die Schliessung betrifft rund 50 Arbietsplätze – eine Massenentlassung droht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Lebensmittelkonzern Hero hat am Mittwoch seine Mitarbeitenden informiert, die Produktionsstätte in Lenzburg AG zu schliessen.

Die Schliessung gefährdet 50 Arbeitsstellen.

Die Traditionsfirma wurde vor 137 Jahren in der Schweiz gegründet. Seit 20 Jahren gehört sie zu 100 % der deutschen Familie Oetker-Familie.

Warum die Produktion in Lenzburg eingestellt wird, ist noch unklar. Mehr anzeigen

Die Produktionsstätte in Lenzburg AG der Schweizer Traditionsfirma Hero wird eingestellt. Der Konfitüre-Hersteller habe seine Angestellten am Mittwoch um 14 Uhr darüber informiert, wie die Aargauer Zeitung berichtet.

Der Produktionsstopp gefährtet 50 Stellen. Das Kriterium einer Massenentlassung ist somit erfüllt und ein Konsultationsverfahren eröffnet worden.

Die Aargauer Zeitung AZ beruft sich dabei auf zwei unabhänige Quellen. Auf Anfrage der AZ bestätigt eine Hero-Sprecherin die Information und nimmt wie folgt Stellung:

«Die Hero AG hat mit allen Mitarbeitenden vor Ort eine Konsultation über die Zukunft der Produktionsstätte in Lenzburg (Schweiz) aufgenommen. Die Konsultation soll das Unternehmen in die Lage versetzen, die bestmögliche Entscheidung über das Werk zu treffen. Unabhängig von dem Ergebnis der Konsultation wird der Name Hero nicht aus Lenzburg verschwinden. Das globale Headquarter sowie die Hero Schweiz Organisation bleiben der Stadt, in der Hero 1886 gegründet wurde, erhalten.»

Dafür ist Hero bekannt – Konfitüren und andere Brotaufstriche. Keystone

Vor 137 Jahren gegründet

Um das anstehende Konsultationsvefahren nicht zu gefährden, würden keine weiteren Kommentare abgegeben werden, so Hero.

Lenzburg ist das Hauptquartier des Lebensmittelkonzerns, wo derzeit rund 200 Mitarbeitende beschäftigt sind – nun wird ein Viertel der Belegschaft abgebaut.

Weltweit arbeiten rund 4000 Personen in 30 Ländern für Hero. Der Lebensmittelhersteller wurde vor 137 Jahren in der Schweiz gegründet. Vor über 20 Jahren hat die deutsche Familie Oetker Hero in Besitz genommen. Neben Konfitüre produziert Hero auch Baby- und Kleinkindnahrung, Ravioli und Rösti.