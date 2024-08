Mehrere Basler Gemeinden ohne Strom

In mehreren Basler Gemeinden fiel am Montagabend wegen eines Trafobrandes der Strom aus. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Archivbild: Keystone

In mehreren Gemeinden des unteren Baselbiets ist am Montagabend der Strom ausgefallen. Ursache für den Ausfall ist laut der Polizei Basel-Landschaft der Brand einer Trafostation in Münchenstein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In mehreren Basler Gemeinden ist wegen eines Brandes bei einer Trafostation eines Umspannwerks in Münchenstein der Strom ausgefallen.

Zu Stromausfällen kam es unter anderem in den Gemeinden Muttenz, Arlesheim, Binningen, Reinach und Münchenstein.

Die Feuerwehr sei vor Ort. Das Problem werde so schnell wie möglich behoben. Mehr anzeigen

Die Rauchentwicklung wurde nach 17 Uhr gemeldet, wie Roland Walter, Mediensprecher der Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend sagte. Die Feuerwehr sei vor Ort. Das Problem werde so schnell wie möglich behoben.

Auch Tramlinien betroffen

Zu Stromausfällen kam es unter anderem in den Gemeinden Muttenz, Arlesheim, Binningen, Reinach und Münchenstein. Betroffen sind laut Walter auch die Tramlinien 10 und 11 der Baselland Transport BLT sowie verschiedene Verkehrsampeln. Meldungen zu Verletzten lägen keine vor.

Das Unterwerk in Münchenstein ist ein wichtiger Knotenpunkt im regionalen Verteilnetz und versorgt weite Teile der Region mit Strom, wie der Energieversorger Primeo Energie am Montagabend mitteilte. Auch der Hauptsitz des Unternehmens in Münchenstein sei vom Stromausfall betroffen.

