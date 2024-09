Edelweiss und der Pilotenverband Aeropers verhandeln derzeit noch Details des neuen Gesamtarbeitsvertrags. (Archivbild) Bild: Keystone

Der neu ausgehandelte Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für das Cockpitpersonal bei der Fluggesellschaft Edelweiss soll noch dieses Jahr unterzeichnet werden.

SDA

Details werden derzeit noch geregelt.

Ursprüngliches Ziel war es laut Pilotenverband, dass der neue GAV ab Herbst 2024 in Kraft treten soll.

Ursprüngliches Ziel war es laut Pilotenverband, dass der neue GAV ab Herbst 2024 in Kraft treten soll. Der neue GAV werde rückwirkend per 1. Juli 2024 gelten, sagte der Chef von Edelweiss, Bernd Bauer, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem «Blick».

Der Pilotenverband Aeropers und die Fluggesellschaft verfolgten das gleiche Interesse – die Zufriedenheit der Crews –, sagte Bauer. «Das muss aber vereinbar sein mit den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens», sagte er. Details würden derzeit noch geregelt. «Ziel ist es, noch dieses Jahr Unterschriften unter die Dokumente zu setzen», sagte er.

Das Cockpitpersonal von Edelweiss arbeitet seit Anfang Juli ohne gültigen GAV, nachdem Aeropers Mitte April die GAV-Verhandlungen zwischenzeitlich abgebrochen hatte und der alte GAV ausgelaufen war. Ende Juli einigten sich die Fluggesellschaft und Aeropers auf Eckwerte eines neuen GAV.

sda