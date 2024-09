Die SBB machten im ersten Halbjahr 2024 nur halb so viel Gewinn wie im Jahr davor. (Archivbild) sda

So hat sich das die SBB wohl nicht vorgestellt. Bei der Halbjahresbilanz muss die Zuggesellschaft im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich einbüssen.

Die SBB haben im ersten Halbjahr 2024 mit 50,8 Millionen Franken nur halb so viel Gewinn gemacht wie in der Vorjahresperiode. Hauptgründe sind nach Angaben der SBB tiefere Erträge im Güterverkehr und höhere Kosten bei der Infrastruktur und im Regionalverkehr.

Gleichzeitig verzeichneten die SBB eine Rekordzahl an Reisenden, wie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Montag mitteilten. Täglich waren 1,34 Millionen Reisende in den Zügen der SBB unterwegs. Das sind 0,7 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Die Personenzüge der SBB sind laut Mitteilung im ersten Halbjahr so pünktlich gefahren wie noch nie in einem ersten Semester. 93,8 Prozent der Züge seien rechtzeitig angekommen. Insbesondere in der Westschweiz und im Tessin konnte die Pünktlichkeit laut den SBB verbessert werden. 98,9 Prozent der Anschlüsse wurden gewährleistet.

