Die Signa Holding des österreichischen Immobilieninvestors Rene Benko wird am Mittwoch am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag einreichen. Das kündigte das Unternehmen im Voraus an.

Die Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko wird am Mittwoch am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag einreichen.

Das teilte das Unternehmen am Vormittag mit.

Die Holding hat gemeinsam mit einem thailändischen Konzern Anfang 2020 auch die Globus-Gruppe übernommen. Mehr anzeigen

Die Signa Holding beantragt ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. Ziel sei eine «geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs» und eine Restrukturierung des Unternehmens

Auch in der Schweiz ist das von René Benko gegründete Immobilienunternehmen Signa bekannt. Dieses hatte Anfang 2020 gemeinsam mit dem thailändischen Mischkonzern Central Group je zur Hälfte die Globus-Gruppe übernommen.

Erst diese Woche wurde bekannt, dass die Privatbank Julius Bär dem Unternehmen 606 Millionen Franken Kredit geliehen hatte.

Liquidität nicht sicherstellten können

Der Konzern war durch die hohen Zinsen und Baukosten in Schieflage geraten. «Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine aussergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Masse sichergestellt werden», hiess es in der Pressemitteilung weiter.

Gemeinsam mit dem vom Gericht zu bestellenden Insolvenzverwalter sollen die Verbindlichkeiten neu geordnet und der Wert der Beteiligungen erhalten werden.

