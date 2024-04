Die Signa Holding von René Benko (hier auf einem Bild von Anfang März) beantragt Konkurs. Keystone

Die insolvente Signa-Holding des ehemaligen Immobilien-Milliardärs René Benko hat ihren Sanierungsplan am Donnerstag zurückgezogen und beim Handelsgericht Wien die Abänderung in ein Konkursverfahren beantragt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Signa-Holding des Immobilien-Unternehmers René Benko meldet Konkurs an.

Zuvor hat die konkursite Signa-Holding ihren Sanierungsplan zurückgezogen und die Abänderung in ein Konkursverfahren beantragt.

Derweil melden Medien, dass sie eine weitere Stiftung in Liechtenstein entdeckt hätten, die Vermögenswerte des offiziell insolventen René Benko besässen. Mehr anzeigen

Die Signa-Holding des österreichischen Immobilien-Unternehmers René Benko meldet Konkurs an. Konkret beantragt sie beim Handelsgericht in Wien, dass die laufende Sanierung in ein Konkursverfahren umgewandelt wird. Das teilte der Insolvenzverwalter der Signa Holding, Christoph Stapf, am Donnerstag mit.

Eine Mindestquote zur Bedienung der Gläubigerforderungen fällt damit weg. Begründet wurde dies damit, dass das Sanierungskonzept vor allem auf der werterhaltenden Restrukturierung der wichtigen Beteiligungsgesellschaften – insbesondere der Signa Prime und der Signa Development – beruhte.

Die Signa Holding als Aktionärin würde erst im vierten Rang an den Erlösen aus der Umsetzung der Treuhandsanierungspläne der beiden Signa-Kerngesellschaften partizipieren. Für die Signa Holding sei daher mit keinen nennenswerten Beteiligungswerten aus den Beteiligungen an Signa Prime und Signa Development mehr zu rechnen, hiess es in der Mitteilung.

SDA