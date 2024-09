Der Bund soll sich um rund 10 Milliarden verrechnet haben. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) KEYSTONE

Die AHV-Ausgaben des Bundes sollen im Jahr 2040 rund 10 Milliarden tiefer sein als geplant. blue News zeigt dir, was du dir von diesem Geld kaufen könntest – und wie lange du dafür arbeiten müsstest.

Im August wurde bekannt, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) seine Berechnungen der Finanzperspektiven der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) deutlich korrigieren muss. Die Ausgaben für die AHV dürften, hiess es, 2033 rund 4 Milliarden Franken oder rund 6 Prozent tiefer ausfallen als bisher angenommen.

Nun zeigen neue Zahlen, dass der Bund noch viel mehr daneben liegen könnte als bislang bekannt. Demnach könnte die alte Berechnung der AHV sogar um rund 10 Milliarden Franken danebenliegen.

1,5 Milliarden Big Macs

Doch was könntest du mit 10 Milliarden Franken machen? blue News zeigt dir anhand verschiedener Beispiele, was du mit der Summe alles anstellen könntest. So könntest du dir beispielsweise 1,5 Milliarden Big Macs bei Mc Donald's kaufen. Etwas realistischer: Der durchschnittliche Schweizer Wocheneinkauf von rund 200 Franken könnte 50 Millionen mal abgedeckt werden.

Oder darfs ein neues Handy sein? Das iPhone 16 Pro kommt in den nächsten Tagen auf den Markt. Für rund 1000 Franken pro Gerät könntest du immerhin 10 Millionen Smartphones anschaffen. Bei Tesla reichts immerhin für 200'000 Stück des Model 3.

Balkendiagramm - Was kann man für 10 Milliarden Franken kaufen? Was kann man für 10 Milliarden Franken kaufen? 🍔 Big Macs (6.50 CHF) 1'538'461'538 🛒 Wocheneinkauf (200 CHF) 50'000'000 📱 iPhone 14 (1'000 CHF) 10'000'000 🚙 Tesla Model 3 (50'000 CHF) 200'000 🏠 Häuser (1'000'000 CHF) 10'000 * Die Breiten der Balken sind zur Veranschaulichung angepasst und stellen keine exakten Verhältnisse dar.

Um so viel Geld zu verdienen, müsstest du lange arbeiten. Vermutlich unrealistisch lange, wie du im interaktiven Lohnrechner von blue News feststellen wirst.