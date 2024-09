Die Kantonspolizei Zürich hat vier Männer verhaftet. (Symbolbild) sda

Die Kantonspolizei Zürich hat mehrere Männer verhaftet, welche im Verdacht stehen, versucht zu haben, von der Zürcher Kantonalbank Bitcoin im Wert von CHF 3 Millionen zu erpressen.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Zürich hat mehrere Männer verhaftet.

Sie stehen im Verdacht, versucht zu haben, von der Zürcher Kantonalbank Bitcoin im Wert von CHF 3 Millionen zu erpressen.

Unter ihnen befindet sich ein Ex-ZKB-Mitarbeiter. Mehr anzeigen

Die Zürcher Kantonalbank wurde seit vergangener Woche von einer unbekannten Täterschaft erpresst, welche mit der Veröffentlichung von Kundendaten drohte, sofern die ZKB nicht bis Freitagnacht, 6. September, 61 Bitcoins (rund 3 Millionen Franken) überweise. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, liessen die anonymen Täter mehrere Datensätze einzelnen Journalisten zukommen. Die ZKB erstattete hingegen bei der Kantonspolizei Zürich Anzeige.

Die Staatsanwaltschaft II eröffnete in der Folge ein Strafverfahren gegen die Erpresser und beauftragte die Kantonspolizei Zürich mit umfangreichen Ermittlungen. Diese waren bereits nach kurzer Zeit erfolgreich und die Kantonspolizei Zürich konnte in den letzten Tagen vier Schweizer im Alter von 21 und 22 Jahren verhaften. Sie wurden der Staatsanwaltschaft II zugeführt. Ein ehemaliger Mitarbeitender der ZKB wurde durch das Zwangsmassnahmengericht in Untersuchungshaft versetzt.

Im Rahmen der Ermittlungen, die durch Spezialisten der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei geführt werden, fanden mehrere Hausdurchsuchungen statt und es wurden diverse Sicherstellungen gemacht.