Mitglieder der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) gingen Anfang September auf die Strasse. (Archivbild) Bild: Keystone

Die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat einen Streik in drei grossen Werken der US-Automobilindustrie ab Mitternacht (Ortszeit, 06.00 Uhr Freitag MESZ) angekündigt. Zum Streik soll es kommen, falls es bis dahin keine Einigung in den Tarifverhandlungen gibt.

Je ein Werk der drei grossen Automobilhersteller des Landes – General Motors, Stellantis und Ford – solle dann bestreikt werden, erklärte die UAW am Donnerstag (Ortszeit).

UAW-Präsident Shawn Fain erklärte, zu Beginn sollten ein General-Motors-Werk in Wentzville im US-Bundesstaat Missouri, ein Stellantis-Werk in Toledo im Bundesstaat Ohio sowie eine Fabrik von Ford in Wayne im Bundesstaat Michigan bestreikt werden. Je nach Verlauf der Verhandlungen könnten weitere Arbeitsniederlegungen an anderen Standorten folgen, hiess es.

Die Gewerkschaft fordert Gehaltserhöhungen um 36 Prozent über vier Jahre. Nach Angaben des Gewerkschaftschefs sind die Arbeitgeber bislang nicht über 20 Prozent hinaus gegangen. Sie weigerten sich demnach zudem, zusätzliche Urlaubstage zu gewähren und die Renten zu erhöhen, die durch Betriebskassen gesichert werden.

Kein monatelanges Hinauszögern der Gespräche

«Wir haben den Unternehmen von Anfang an gesagt, dass der 14. September um Mitternacht eine Frist ist», sagte der UAW-Vorsitzende Shawn Fain in einem Youtube-Video, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag schrieb. «Wir werden nicht zulassen, dass die 'Big Three' die Gespräche weiterhin monatelang hinauszögern», sagte Fain.

