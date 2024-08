Ab Donnerstag bleiben die Türen der Weltbild-Filialen in der Schweiz geschlossen. Jens Büttner/dpa

Weltbild, die Buchhandel-Kette mit fast 90-jähriger Geschichte, ist Konkurs. Ab sofort bleiben alle Schweizer Filialen geschlossen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weltbild schliesst alle Filialen in der Schweiz per sofort.

Die Angestellten werden freigestellt.

Letzte Woche musste bereits das deutsche Mutterhaus Insolvenz anmelden. Mehr anzeigen

Bereits letzte Woche gab Weltbild Deutschland das Aus bekannt. Nun schliessen auch sämtliche Schweizer Filialen, wie «Züritoday» berichtet. Das Portal bezieht sich dabei auf ein Schreiben des Schweizer Geschäftsführers Anatol Fussi an die Angestellten. Am Mittwoch habe der Traditionsbuchladen Konkurs anmelden müssen.

Fussi müsse eine «sehr schwierige und traurige Nachricht» überbringen, schreibt er. Die Auswirkungen der Pleite in Deutschland seien nun auch am Schweizer Hauptsitz in Wangen bei Olten «unüberwindbar» geworden. Man habe alles versucht, um das Ende abzuwenden.

Die Schliessung erfolgt offenbar unmittelbar: Alle 24 Filialen in der Schweiz schliessen per sofort. Ab Donnerstag bleiben die Türen geschlossen.

Kein August-Lohn für Angestellte

Die Mitarbeitenden der Buchhandel-Kette mit fast 90-jähriger Geschichte sind per sofort freigestellt und sollen sich ans RAV wenden. «Wir werden den August-Lohn leider nicht mehr zur Auszahlung bringen können», schreibt Fussi. Die offenen Lohnforderungen können demnach via RAV oder via Konkursamt nachträglich eingefordert werden.

Wieviele Angestellte von der plötzlichen Massnahme betroffen sind, ist nicht genau bekannt. 2018 beschäftigte Weltbild in der Schweiz etwa 200 Leute.

E-Book-Kunden könnten bald Einkäufe verlieren

Auf seiner Webseite bestätigt Weltbild die Konkursmeldung. Zudem werden alle Kund*innen, die E-Books, Hörbuch-Downloads oder einen tolino E-Reader gekauft haben, aufgefordert, ihr Konto mit einem alternativen tolino-Buchhandelspartner zu verknüpfen.

Ansonsten laufen sie Gefahr, auf die gekauften Inhalte nicht mehr zugreifen zu können. Dabei müssen sie schnell vorgehen: Für die Umstellung haben die Kund*innen gerade einmal bis 31. August Zeit.