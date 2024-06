Das Raumschiff "Starliner" bei seinem Start am Mittwoch. Keystone

Nach dem Start des «Starliner» zwei neue Helium-Lecks aufgetreten. Derzeit sei aber weiter der Plan, dass das Raumschiff mit zwei Astronauten an Bord gegen 18.15 Uhr MESZ an der ISS andocken solle, teilte die Nasa am Donnerstag mit.

SDA

Die Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams sollen dort rund eine Woche bleiben.

Bereits vor dem Start war ein Helium-Leck entdeckt worden, das aber nach Einschätzung der Nasa keine Gefahr für den Flug dargestellt hatte. Alle drei Lecks würden nun beobachtet, Ventile seien geschlossen worden und das Raumschiff sei weiter stabil, hiess es.

Der «Starliner» – ein teilweise wiederverwendbares Raumfahrzeug, das aus einer rund drei Meter hohen Kapsel für die Besatzung und einem Servicemodul besteht und im Unterschied zum «Crew Dragon» nicht auf dem Wasser, sondern auf der Erde landet – war am Mittwoch nach jahrelangen Verzögerungen erstmals zu einem bemannten Testflug aufgebrochen. Der Testflug war zuvor wegen technischer Probleme an Raumschiff und Rakete mehrfach verschoben worden.

SDA