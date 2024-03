Diese Position beim Schlafen kann der Gesundheit schaden

Wichtig für Körper und Geist: genügend Schlaf. Aber eine Schlafposition könnte der Gesundheit sogar mehr schaden als nützen. (Symbolbild) sda

Nicht immer ist Schlaf erholsam – eine bestimmte Schlafposition könnte sogar mehr schaden als nützen: Laut Experten ist das Schlafen auf dem Bauch besonders für Rücken, Nacken und Herz ungünstig.

Demnach führt das Schlafen auf dem Bauch nicht nur zu Muskelverspannungen und Entzündungen, sondern beeinträchtigt auch die Schlafqualität, Atemfähigkeit und Blutzirkulation.

Eigentlich soll Schlaf uns entspannen und erholen; für unsere Gesundheit ist er essenziell. Doch scheint nicht jede Schlafposition dafür gleichermassen förderlich zu sein. Eine davon kann laut Experten sogar gesundheitsschädlich wirken: Insbesondere das Schlafen auf dem Bauch birgt vielfältige Risiken, die von Muskelverspannungen bis hin zu ernsthaften Herzproblemen reichen können.

«Beim Schlafen auf dem Bauch kann es schwieriger sein, tief zu atmen, da das Zwerchfell komprimiert wird», warnt etwa Tony Nalda, Arzt in den USA und als Fachmann für Skoliosetherapie Experte für die Behandlung bei verkrümmter Wirbelsäule. Die natürliche Krümmung der Wirbelsäule werde beim Bauchschlafen abgeflacht, was Schmerzen im unteren Rückenbereich verursachen könne, so Nalda im Gespräch mit der US-Zeitung «New York Post».

Zudem behindere der Druck auf die Brust die Blutzirkulation, was langfristig das Risiko von Herzproblemen und Bluthochdruck erhöhen könne. Weil das Bauchschlafen den Nacken verdrehe, könne dies zudem Migräne und neurologischen Probleme zur Folge haben. Ausserdem fördere das Schlafen mit dem Gesicht auf dem Kissen die Bildung von Falten. Überhaupt wird der Position des Bauchschlafens eine Reduzierung der gesamten Schlafqualität zugeschrieben.

Die Vorteile von Rücken- und Seitenschlaf

Auch die US-amerikanische «Sleep Foundation» bestätigt: «Schlafen auf dem Bauch hat potenzielle Nachteile.» Zwar werde dadurch etwa das Schnarchen verringert. Doch könne die Belastung von Rücken und Nacken zu einer schlechten Schlafqualität in der Nacht und zu Schmerzen am Morgen führen.

Im Gegensatz dazu sollen Rücken- und Seitenschlaf zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten und laut der Schlafexperten-Stiftung zu weniger Beschwerden führen. Besonders Seitenschläfer profitierten von einer optimalen Nutzung der Atemwege, was besonders für Personen mit Schlafapnoe wichtig ist.

Rückenschläfern würde dagegen zugutekommen, dass ihre Wirbelsäule in einer natürlichen Linie liegt, was Rückenschmerzen vorbeugen könne. Die einzige Gefahr bestehe darin, dass die Zunge in den Rachen zurückfallen und die Atemwege blockieren könnte. Insgesamt gilt das Schlafen auf dem Rücken jedoch als die gesündeste Option. Studien haben gezeigt, dass Personen, die von Bauch- auf Seiten- oder Rückenschlaf wechseln, weniger Rückenschmerzen erfahren.