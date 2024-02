Mithilfe von E-Zigaretten gelingt der Tabakausstieg einer neuen Studie zufolge rund doppelt so gut wie ohne. (Archivbild) Keystone

Wer vom Rauchen von Tabakzigaretten wegkommen will, für den können E-Zigaretten eine wirksame Hilfe sein. Zu diesem Schluss kommt die weltweit grösste Studie zum Thema, die von einer Forschungsgruppe unter Leitung der Universität Bern durchgeführt wurde.

Die elektrisch betriebenen Geräte, die Nikotin in Form von Dampf abgeben, seien eine wirksame Hilfe, um mit dem Rauchen von Tabakzigaretten aufzuhören, schrieb die Universität Bern am Donnerstag. Mithilfe solcher E-Zigaretten gelingt der Tabakausstieg demnach rund doppelt so gut wie ohne.

Über sechs Monate wurden in zwei Gruppen total 1246 Teilnehmende befragt und untersucht. Dabei betrug die Abstinenzrate vom Tabakrauchen bei der Gruppe mit E-Dampfern 53 Prozent, in der Gruppe ohne Vapes 32 Prozent. Dies entspricht laut der Studie 67 Prozent mehr Abstinenz mit E-Zigaretten verglichen zu keinem E-Dampfer.

E-Zigaretten, die im Gegensatz zu Tabakzigaretten deutlich weniger Schadstoffe erzeugen, tragen gemäss der Studie nicht dazu bei, auch die Nikotin-Abhängigkeit zu verringern.

ot, sda