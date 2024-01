Ist ausserirdisches Leben nur noch «eine Frage der Zeit»?

Dieses von der NASA veröffentlichte Bild zeigt die Sternentstehungsregion des Tarantula-Nebels, aufgenommen vom James Webb Space Telescope. Bild: NASA, ESA, CSA, STScl, and Webb ERO Production Team/AP/dpa

Folgt noch 2024 ein Meilenstein in der Weltraumforschung? Jedenfalls mehren sich Stimmen, die die Beweise für ausserirdisches Leben in Bälde erwarten. Eine Stanford-Forscherin vertraut darauf sogar in ihrer Bingo-Karte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bis dato war die Existenz ausserirdischen Lebens eine Sache von Science-Fiction-Erzählungen.

Im US-Fernsehen hat ein Astronaut nun Vermutungen angestellt, das James-Webb-Weltraumteleskop habe womöglich schon Leben ausserhalb der Erde entdeckt.

Im Interview prognostizierte Tim Peake, es sei nur noch «eine Frage der Zeit», bis entsprechende Beweise veröffentlicht würden. Mehr anzeigen

Von Juri Gargarin, dem ersten Mann im Weltraum, bis zur Mondlandung im Jahr 1969: Die grossen Meilensteine der Raumfahrt liegen schon eine Weile zurück. Glaubt man Experten, könnte das nächste Ereignis von globaler Auswirkung aber schon kurz bevorstehen. Demnach deutet immer mehr darauf hin, dass ausserirdisches Leben existiert.

Wie «Bild» berichtet, sollen dank Untersuchungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskops bereits mehrere eindeutige Anzeichen gefunden worden sein, die eine Existenz von Leben auf Planeten ausserhalb der Erde beweisen. Dazu mehren sich Stimmen von Astronomen, Astrophysikern und Planeten-Forschern, die in eine ähnliche Richtung gehen.

Mehr als eindeutig lesen sich die Aussagen, die ESA-Astronaut Tim Peake nun im Interview mit dem US-TV-Sender CNBC tätigte. Angesichts von 200 Milliarden Sternen in der Milchstrasse und weiteren hundert Milliarden Galaxien sei die Wahrscheinlichkeit für weiteres Leben im All beeindruckend hoch, so Peake. Mehr noch: Der Astronaut betonte, es sei nur noch «eine Frage der Zeit, bis wir Beweise für Leben anderswo finden».

Forscherin hat Entdeckung auf «Bingo-Karte für 2024»

Doch das war es noch nicht: Der US-Amerikaner lehnte sich noch weiter aus dem Fenster und mutmasste: «Möglicherweise hat das James-Webb-Weltraumteleskop solches Leben bereits gefunden.» Mit der Veröffentlichung wolle man aber abwarten, bis der endgültige Beweis erbracht sei. Einige Monate Forschung könne das noch erfordern, aber: «Wir haben bereits einen Planeten gefunden, der starke Signale biologischen Lebens abgibt.»

Ähnlich zuversichtlich für eine richtungsweisende Entdeckung gab sich. Dr. Becky Smethurst von der Oxford University. Sie prognostizierte auf ihrem YouTube-Channel, «dass wir bald einen Fachartikel zu einer wirklich starken Biosignatur in einer Atmosphäre eines Exoplaneten sehen werden».

Eindeutige Aussagen vermied Smethurst zwar, aber sie liess durchblicken (ab 9:40): «Ich will es einmal so sagen: Eine solche Entdeckung steht auf meiner Bingo-Karte für 2024. Und ich wäre wirklich sehr überrascht, wenn ich das nicht bis Ende des Jahres abgehakt bekäme.»