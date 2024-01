Mehrere Jahrzehnte nach der ersten Mondlandung, planen gleich mehrere Nationen neue Mondmissionen. Jens Büttner/dpa

Jetzt ist auch Japan Mondlande-Nation. Die unbemannte Sonde «Slim» ist in einem Krater des Erdtrabanten gelandet. Derzeit ist unklar, ob der Touchdown erfolgreich war.

Japan hat am Nachmittag eine Landung auf dem Mond versucht – ob die Sonde weich aufsetzte oder es Probleme gab, blieb zunächst unklar. Die Lage werde noch analysiert, hiess es von Japans Raumfahrtagentur Jaxa in den Minuten, nachdem der Lander «SLIM» (Smart Lander for Investigating Moon) den Mond erreicht hatte, mehrmals. Weitere Informationen sollten später folgen.

