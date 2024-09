Die Zugstrecke zwischen Brig und Zermatt wird künftig im Rahmen eines Tests mit KI überwacht. (Archivbild) Keystone

Die Zugstrecke zwischen Zermatt und Brig im Kanton Wallis wird künftig mit Künstlicher Intelligenz (KI) überwacht. Ein Lausanner Forschungsteam testet auf dieser Strecke eine KI-gestützte Methode zur Überwachung von Rissen.

SDA

Dadurch würden die Inspektionen der Zugstrecke effizienter, schrieb die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne (EPFL) in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Bisher werden Bahnstrecken meist manuell von Fachleuten inspiziert, die den Zustand von Infrastrukturen wie Stützmauern oder Betonschwellen anhand festgelegter Kriterien beurteilen. Diese Methode birgt laut der Hochschule jedoch das Risiko subjektiver Einschätzungen, da verschiedene Inspektoren die Schäden zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich beurteilen können.

Mit Riss-Bildern trainiert

Um dieses Problem zu lösten hat das Forschungsteam der EPFL einen KI-Algorithmus darauf trainiert, zwischen Bildern mit Rissen und solchen ohne Rissen zu unterscheiden.

Dieser trainierte Algorithmus kann nun mit Bildern gefüttert werden, die über mehrere Jahre hinweg von einem Eisenbahnabschnitt aufgenommen wurden, und die Schwere der Risse in den Wänden und Schwellen im Laufe der Zeit quantifizieren. In einer Studie im Fachblatt «Automation in Construction» zeigten die Forschenden, dass diese Methode zur Überwachung von Rissen funktioniert.

In den nächsten Tests wird die KI auf den Bahnstrecken zwischen Zermatt und Brig sowie zwischen Brig und Disentis geprüft. Diese Streckenabschnitte enthielten eine Reihe von Stützmauern mit unterschiedlichen Formen und Materialien, was die Aufgabe für den Algorithmus sehr anspruchsvoll mache, hiess es von der EPFL.

ceel, sda