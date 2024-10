Der Blick vom österreichischen Vorderälpele übers Rheintal. Keystone

Polarlichter sind in der Nacht auf Montag nahe der Schweizer Grenze gesichtet worden. Abgelichtet wurden sie von einer österreichischen Webcam mit Blick übers Rheintal, wie der Wetterdienst Meteonews auf der Onlineplattform X mitteilte.

SDA

Das Naturschauspiel zeigte sich vom österreichischen Vorderälpele aus, wie aus einer von Meteonews veröffentlichte Aufnahme hervorging. Darauf ist der Hohe Kasten im Hintergrund abgelichtet. Über der Schweiz seien oft zu viele Wolken gehangen, um das Phänomen zu sehen, schrieb Meteonews.

Wegen eines starken Sonnensturms waren in der Nacht auf Samstag sowie auf Sonntag Polarlichter erwartet worden. Sie entstehen, weil die Sonne grosse Mengen Plasma ins Weltall schleudert. Die US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) erwartete am Freitag Stürme der Kategorie G3. Die in grossen Teilen der Schweiz sichtbaren Polarlichter im Mai wurden von einem Sturm der Kategorie G5 ausgelöst, der höchsten Kategorie.

sifr, sda