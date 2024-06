Das Trägerflugzeug "VSS Unity" soll durch zwei Nachfolgemodelle ersetzt werden, die sich derzeit im Bau befinden. (Archivbild) Keystone

Das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic hat seinen vorerst letzten Flug vor einer zweijährigen Pause absolviert. Flug Galactic07 sei sicher auf dem firmeneigenen Raumfahrtbahnhof in New Mexico gelandet, erklärte das Unternehmen am Samstag im Onlinedienst X.

Bei Virgin Galactic bringt zunächst ein Trägerflugzeug die «VSS Unity» in eine Höhe von rund 15 Kilometern. Anschliessend klinkt sich das wie ein Privatjet aussehende Raumflugzeug aus und fliegt allein weiter bis an die Grenze des Alls. Dort können die Passagiere einige Minuten Schwerelosigkeit erleben und die Krümmung der Erde bewundern, bevor das All-Flugzeug wieder zur Erde zurückkehrt.

An Bord war diesmal unter anderem der türkische Astronaut Tuva Atasever. Er trug während des Fluges einen speziellen Helm zur Messung der Hirnaktivität, einen Geigerzähler sowie zwei Insulin-Pens. Laut Virgin Galactic sollte er in einem Experiment untersuchen, ob man im Zustand annähernder Schwerelosigkeit exakte Insulindosen spritzen kann.

Es war der siebte kommerzielle Raumflug des 2004 von dem britischen Unternehmer Richard Branson gegründeten Unternehmens. Gleichzeitig war es der letzte für die «VSS Unity». Sie soll durch zwei Nachfolgemodelle ersetzt werden, die sich derzeit im Bau befinden. Die neue «Delta class» soll im kommenden Jahr erstmals getestet werden und 2026 den kommerziellen Flugbetrieb aufnehmen.

