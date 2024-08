Zweitgrösster Diamant der Welt in Botswana gefunden

In Botswana wurde ein 2492-Karat-Diamant gefunden. Es handelt sich dabei um den zweitgrössten Edelstein, der je entdeckt wurde. Lucara Diamond ist «hocherfreut» über den Fund.

2492 Karat bringt ein eben in Botswana entdeckter Diamant auf die Waage.

Das Prachtstück ist damit der zweitgrösste je gefundene Diamant.

«Freuen uns, die Bergung eines aussergewöhnlichen Diamanten von 2492 Karat aus der Karowe-Diamantenmine in Botswana bekannt zu geben», schreibt das kanadische Unternehmen Lucara Diamond unter seinem neuesten Instagram-Post.

Auf dem Foto zu sehen: eine Hand, die einen riesigen Diamanten hochhält. Es handelt sich dabei um den zweitgrössten seiner Art, der je gefunden wurde, wie die britische Rundfunkanstalt BBC berichtet.

Demnach geht der jemals grösste Fund ins Jahr 1905 zurück: Damals wurde in Südafrika ein 3106-Karat-Diamant ausgegraben, der anschliessend in neun Stücke unterteilt wurde. Die meisten Teile davon wurden in den britischen Kronjuwelen verarbeitet.

Botswana ist einer der weltweit grössten Produzenten für Diamanten

Die Mine, in der dieses Prachtstück entdeckt wurde, befindet sich etwa 500 Kilometer nördlich von Botswanas Hauptstadt Gaborone.

Wie die Regierung von Botswana mitgeteilt hat, sei der 2492 Karat schwere Edelstein der dort je grösste gefundene Diamant. 2019 hatte man einen 1758-Karat-Diamanten geborgen.

Im weltweiten Vergleich ist Botswana einer der grössten Diamantenproduzenten. Das afrikanische Land bringt laut BBC etwa 20 Prozent des globalen Diamantenabbaus.

